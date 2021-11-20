إقتصاد

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية... هل من ارتفاع أو انخفاض صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن الدولار أقفل مساء أمس على التسعيرة عينها.
 
 
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