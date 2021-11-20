هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية... هل من ارتفاع أو انخفاض صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن الدولار أقفل مساء أمس على التسعيرة عينها.