النفط ينخفض وسط مخاوف من إغلاق جديد بسبب كورونا

تراجعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة دون 80 دولارا للبرميل، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.يأتي ذلك في وقت يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9 في المئة إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الاول 2.91 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.ونزل سعر عقود الخام تسليم كانون الثاني 2.65 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 75.78 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ آذار 2020.