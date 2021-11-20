إقتصاد

النفط ينخفض وسط مخاوف من إغلاق جديد بسبب كورونا

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-888240-637729955937786975.jpg
Doc-P-888240-637729955937786975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة دون 80 دولارا للبرميل، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

يأتي ذلك في وقت يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9 في المئة إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الاول 2.91 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

ونزل سعر عقود الخام تسليم كانون الثاني 2.65 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 75.78 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ آذار 2020.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:02 | 2021-11-20
07:59 | 2021-11-20
05:05 | 2021-11-20
04:00 | 2021-11-20
02:52 | 2021-11-20
02:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website