إقتصاد

للحد من ارتفاع الأسعار... هذا ما ستقدم عليه اليابان

Lebanon 24
20-11-2021 | 12:00
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نقلت وكالة أنباء كيودو، عن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، قوله اليوم السبت، إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطاتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقالت كيودو، إنها تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان لاحتياطاتها النفطية من أجل خفض الأسعار، على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطاتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

وحثت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعضاً من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطاتها الإستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل الطلبات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. وتواجه حكومة بايدن تراجعاً في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

ونقلت كيودو، عن كيشيدا، قوله للصحفيين "نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية".
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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