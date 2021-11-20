إقتصاد

ارتفاع في سعر صرف دولار السوق الموازية بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
20-11-2021 | 07:59
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم حيث سجل 23200 ليرة للبيع و 23250 ليرة للشراء.
 
وكان افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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