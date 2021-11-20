ارتفاع في سعر صرف دولار السوق الموازية بعد ظهر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم حيث سجل 23200 ليرة للبيع و 23250 ليرة للشراء.

وكان افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.