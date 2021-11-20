نصار يجول في طرابلس: نسعى للتعاون مع القطاع الخاص وتأليف لجنة تحقق الإنماء

استهل وزير السياحة وليد نصار جولته في طرابلس، بلقاء صباحي في قصر الحلو بعد محطة استقبله فيها ممثل الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك.





وفي حديث الى الصحافيين، قال نصار: "نحن هنا في جولة في طرابلس بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نتحدث بالإنماء والسياحة ولا حجج تحول بيننا وبين العمل، وسنسعى بالتعاون مع القطاع الخاص ونتوجه الى تأليف لجنة بهدف تحقيق تنمية ثقافية وسياحية".



غرفة طرابلس وبعدها، انتقل نصار الى مكتب السياحة في ساحة عبدالحميد كرامي، حيث أطلق خدمة Vx Kiosk by GWR Consulting بمبادرة من وزارة السياحة التي يمكنها أن تسجل المعلومات وانطباعات الزوار وتضبط معلومات الواقع السياحي.وفي حديث الى الصحافيين، قال نصار: "نحن هنا في جولة في طرابلس بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نتحدث بالإنماء والسياحة ولا حجج تحول بيننا وبين العمل، وسنسعى بالتعاون مع القطاع الخاص ونتوجه الى تأليف لجنة بهدف تحقيق تنمية ثقافية وسياحية".





وفي بداية اللقاء رحب دبوسي بنصار، مشددا على "أهمية توفر الإرادة الوطنية والتصميم الحثيث على المثابرة في مواجهة التحديات المتعددة الوجوه التي تواجه المجتمع وضرورة فتح الأبواب واسعة أمام بناء الوطن بيد واحدة، فطرابلس الكبرى تمتلك الكثير من الكنوز ومقومات القوة وما علينا إلا أن نعمل معا على وضع خطة لنصل من خلالها الى اعتمادية طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، ولا سيما أننا نملك الإرادة في أن يكون لدينا مرفأ إقليميا دوليا ومطارا إقليميا دوليا في القليعات عكار ومنصة للنفط والغاز ومصفاة للنفط نوفر لها الرابط الذي يتيح لها الإطلالة على البحر، وكل ذلك ضمن إطار مشروع استثماري كبير يتمثل بمنظومة اقتصادية متكاملة تجذب الاستثمارات اللبنانية والعربية والدولية".



وشدد على "أن القسم الأكبر من التاريخ الحضاري للبنان موجود في طرابلس الكبرى، وهذا ما يساعد على إطلاق أوسع وأضخم الاستثمارات في القطاع السياحي نظرا إلى جغرافيته المنفتحة على كل الاتجاهات وهذا ما دفعنا بالتالي الى إطلاق الركن الذكي للسياحة الرقمية في لبنان من طرابلس الكبرى، وكلنا ثقة بأن زيارتكم لغرفة طرابلس وجولتكم المقررة ستتبلور من خلالها خريطة طريق تتكامل مع تطلعاتنا المشتركة في التعاون بين غرفة طرابلس كممثلة للمصالح العليا للقطاع الخاص ووزارتكم الموقرة ووزارة الثقافة، لوضع الخطط التي تنهض بالاقتصاد الوطني من طرابلس الكبرى".



من جهته أشار نصار الى أن "السياحة صناعة والقطاع السياحي سيشهد حركة متطورة باتجاه المستقبل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأهم العمل على إدارة القطاع السياحي على الرغم من كل الظروف المحيطة بنا سواء المادية أو العوامل الأخرى، وما رأيته في مكتب السياحة في طرابلس يستدعي من جانبنا التدخل معا لإعادة ترميمه وتأهيله لكي يعطي الصورة الحضارية التي لطالما امتازت بها طرابلس وضرورة إعادة الحرارة الى السياحة، وما علينا إلا أن نجمع قوانا وتتضافر جهودنا لإعادة الألق الى طرابلس، المدينة الأجمل في لبنان، وما أريد تاكيده، أن وزارة السياحة هي لكل لبنان وتمنياتي أن نصل في نهاية جولتنا الى تشكيل لجنة سياحية توجيهية يتم التواصل معها بشكل يومي من اجل التنسيق والتعاون المستمرين".



مشاريع الغرفة وإثر ذلك، انتقل الى غرفة طرابلس والشمال حيث استقبله رئيس الغرفة توفيق دبوسي، يرافقه مستشار ميقاتي مقبل ملك والمدير العام للآثار في وزارة الثقافة سركيس الخوري، في حضور نائب رئيس الغرفة ابراهيم فوز وعضو مجلس الإدارة محمد عبدالرحمن عبيد ورئيس اللجنة السياحية عضو المجلس جان السيد والعضو السابق لمجلس الإدارة رفيق جبور والفريق العامل في مكتب وزارة السياحة في طرابلس وعدد من الناشطين والمهتمين بالقطاع السياحي.وفي بداية اللقاء رحب دبوسي بنصار، مشددا على "أهمية توفر الإرادة الوطنية والتصميم الحثيث على المثابرة في مواجهة التحديات المتعددة الوجوه التي تواجه المجتمع وضرورة فتح الأبواب واسعة أمام بناء الوطن بيد واحدة، فطرابلس الكبرى تمتلك الكثير من الكنوز ومقومات القوة وما علينا إلا أن نعمل معا على وضع خطة لنصل من خلالها الى اعتمادية طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، ولا سيما أننا نملك الإرادة في أن يكون لدينا مرفأ إقليميا دوليا ومطارا إقليميا دوليا في القليعات عكار ومنصة للنفط والغاز ومصفاة للنفط نوفر لها الرابط الذي يتيح لها الإطلالة على البحر، وكل ذلك ضمن إطار مشروع استثماري كبير يتمثل بمنظومة اقتصادية متكاملة تجذب الاستثمارات اللبنانية والعربية والدولية".وشدد على "أن القسم الأكبر من التاريخ الحضاري للبنان موجود في طرابلس الكبرى، وهذا ما يساعد على إطلاق أوسع وأضخم الاستثمارات في القطاع السياحي نظرا إلى جغرافيته المنفتحة على كل الاتجاهات وهذا ما دفعنا بالتالي الى إطلاق الركن الذكي للسياحة الرقمية في لبنان من طرابلس الكبرى، وكلنا ثقة بأن زيارتكم لغرفة طرابلس وجولتكم المقررة ستتبلور من خلالها خريطة طريق تتكامل مع تطلعاتنا المشتركة في التعاون بين غرفة طرابلس كممثلة للمصالح العليا للقطاع الخاص ووزارتكم الموقرة ووزارة الثقافة، لوضع الخطط التي تنهض بالاقتصاد الوطني من طرابلس الكبرى".من جهته أشار نصار الى أن "السياحة صناعة والقطاع السياحي سيشهد حركة متطورة باتجاه المستقبل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأهم العمل على إدارة القطاع السياحي على الرغم من كل الظروف المحيطة بنا سواء المادية أو العوامل الأخرى، وما رأيته في مكتب السياحة في طرابلس يستدعي من جانبنا التدخل معا لإعادة ترميمه وتأهيله لكي يعطي الصورة الحضارية التي لطالما امتازت بها طرابلس وضرورة إعادة الحرارة الى السياحة، وما علينا إلا أن نجمع قوانا وتتضافر جهودنا لإعادة الألق الى طرابلس، المدينة الأجمل في لبنان، وما أريد تاكيده، أن وزارة السياحة هي لكل لبنان وتمنياتي أن نصل في نهاية جولتنا الى تشكيل لجنة سياحية توجيهية يتم التواصل معها بشكل يومي من اجل التنسيق والتعاون المستمرين".

بعد ذلك، جال نصار على مختلف المشاريع المعتمدة في مقر الغرفة، وزار مع دبوسي المركز الذكي للسياحة الرقمية في مقر الغرفة والمكتب الذي خصصته الغرفة لوزارة السياحة، وعبر عن اعجابه بما شاهده من أعمال تقام في غرفة طرابلس من المنظومة الاقتصادية المتكاملة الى مختبرات الغرفة والبنية التقنية التي تتمثل بأحدث المعدات المتطورة. وقال: "أجد ضرورة أن يزور معالي وزير الصناعة غرفة طرابلس للاضاءة على تلك المشاريع والمراكز. مقر الركن الذكي للسياحة الرقمية هو المكتب الثاني لوزارة السياحة في طرابلس، ونحن نشكر للرئيس دبوسي تقديم الغرفة لهذا المركز النموذجي الجامع بين وزارات عدة وليس فقط لوزارة السياحة بل الثقافة والبيئة والصناعة والاقتصاد، وانا في السياق، أعتذر من دولة الرئيس ميقاتي لأنني تأخرت في زيارتي لطرابلس، وأشدد على توفير كل الخدمات والفرص لإظهار صورة طرابلس الشبيهة ببلدتي جبيل القريبة جدا منها، وأنا على ثقة أننا سنعطي الآمال الطيبة لوطننا جميعا".