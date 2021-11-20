إقتصاد

كيف أقفل سعر دولار السوق الموازية مساء السبت؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 15:28
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أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 23050 و23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 23100 و23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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