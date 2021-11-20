كيف أقفل سعر دولار السوق الموازية مساء السبت؟

أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 23050 و23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 23100 و23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

