إقتصاد

في بلد عربي.. موقع سياحي يحقق رقما قياسيا لعدد الزوار في ليلة واحدة

Lebanon 24
21-11-2021 | 00:27
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حقق جبل موسى في سيناء شمال شرقي مصر رقما قياسيا لعدد الزوار في ليلة واحدة، حسبما أورد موقع "الوطن" الإخباري المصري أمس السبت.

 

وتشهد محافظة جنوب سيناء، وفقا للموقع، انتعاشا سياحيا كبيرا منذ آب الماضي، وذلك مع تدفق السياح الروس والبريطانيين والألمان إلى شرم الشيخ بعد غياب دام سنوات، وتمكنت مدينة سانت كاترين في شرم الشيخ من تحقق أرقام قياسية هذا الشهر في عدد الزيارات.

 

وكشف رئيس المدينة اللواء طلعت العناني في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن جبل موسى حقق رقما قياسيا في هذه الليلة، باستقبال 2000 سائح أجنبي ومصري قضوا ليلة فوق قمته لمشاهدة غروب وشروق الشمس، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2015. ولفت المسؤول إلى أن السياح صعدوا برفقة الدليل البدوي، وسط إجراءات أمنية مشددة، منوها إلى أن على الوفود التي تصعد الجبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم
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