إقتصاد

هذه الدولة تخطط لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم!

Lebanon 24
21-11-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-888495-637730779231974104.jpg
Doc-P-888495-637730779231974104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أمس السبت، ان بلاده تخطط لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم.

 

وقال بوكيلة إنه من المقرر أن يتم تمويل "مدينة بتكوين" هذه في البداية من خلال سندات بتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع في أميركا الوسطى على العملة المشفرة.

 

وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لعملة بتكوين المشفرة في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

 

 
 

وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية "سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022"، وفقا لرويترز.

 

ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوك ستريم"، إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بعملة بتكوين المشفرة لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.

 

يشار إلى أن السلفادور صارت، في أيلول الماضي، أول دولة في العالم تتبنى بتكوين باعتبارها عملة قانونية.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-11-21
03:00 | 2021-11-21
02:11 | 2021-11-21
00:27 | 2021-11-21
15:28 | 2021-11-20
14:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website