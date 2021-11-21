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إقتصاد
محافظ بنك إنكلترا يعبر عن قلقه من ارتفاع التضخم لفترة أطول
Lebanon 24
21-11-2021
|
05:00
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قال أندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا إن قلقه بشأن توقعات التضخم يتمثل في أنه قد "يرتفع لفترة أطول" لكن هناك أيضا فرصة ألا يكون التضخم مستمرا كما كان متوقعا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنكلترا أن يصل التضخم إلى حوالي 5% في الربع الثاني من العام المقبل، أي أكثر من ضعف هدفه الرسمي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات العرض مع خروج العالم من جائحة كورونا.
وقال المحافظ هذا الأسبوع إنه غير مرتاح للغاية بشأن توقعات التضخم وأن تصويته للإبقاء على أسعار الفائدة معلقة في 4 نوفمبر كان بمثابة دعوة وثيقة للغاية.
المصدر: cnbc
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