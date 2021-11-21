إقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات ...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:00
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 1.19% على أساس سنوي في ايلول، وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.12% على أساس شهري في نفس الشهر.
 
المصدر: CNBC
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