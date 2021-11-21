ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "23375 - 23425" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول عصر الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "23230 - 23280" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.