إقتصاد

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعيشة في روسيا

Lebanon 24
21-11-2021 | 12:00
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس النواب الروسي تعديلات على قانون تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعيشة بنسبة 8.6% للعام 2022. وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب أندريه ماكاروف، وأعرب عن دعمه للخطوة.

وفي وقت سابق اقترح الرئيس بوتين زيادة الحد الأدنى للأجور للعام 2022 بنسبة 8.6% بوتيرة أعلى من وتيرة التضخم. من جهتها قالت وزارة المالية الروسية إن النفقات المالية الإضافية المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور في روسيا تم أخذها في الحسبان في مشروع موازنة البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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