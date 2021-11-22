إقتصاد

بريطانيا تعتزم الإلزام بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة اعتبارًا من 2022

Lebanon 24
22-11-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-888837-637731613055820698.jpg
Doc-P-888837-637731613055820698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعزيز أوراق اعتماد المملكة المتحدة في مجال الطاقة النظيفة بعد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن أزمة المناخ من خلال الإعلان عن أن جميع المباني الجديدة في إنكلترا ستكون مطلوبة لتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل.

وفي خطاب سيلقيه أمام اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) في شمال شرق إنكلترا يوم الاثنين، سيكشف رئيس الوزراء عن خطط ، تم إيجازها على أنها "رائدة عالميًا" ، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمباني الجديدة.

اعتبارًا من العام المقبل ، سيُطلب من المطورين في مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية ، في محاولة للمساعدة في التخلص التدريجي من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهي مبيعاتها في عام 2030.

القواعد الجديدة ستؤدي إلى تثبيت نحو 145 ألف نقطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية كل عام.

كما ستخضع المباني التي تخضع لعمليات تجديد والتي تترك فيها أكثر من 10 أماكن لوقوف السيارات للإجراءات الجديدة.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2021-11-22
02:42 | 2021-11-22
01:48 | 2021-11-22
01:00 | 2021-11-22
15:36 | 2021-11-21
12:00 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website