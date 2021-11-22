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إقتصاد
بريطانيا تعتزم الإلزام بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة اعتبارًا من 2022
Lebanon 24
22-11-2021
|
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يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعزيز أوراق اعتماد المملكة المتحدة في مجال الطاقة النظيفة بعد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن أزمة المناخ من خلال الإعلان عن أن جميع المباني الجديدة في إنكلترا ستكون مطلوبة لتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل.
وفي خطاب سيلقيه أمام اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) في شمال شرق إنكلترا يوم الاثنين، سيكشف رئيس الوزراء عن خطط ، تم إيجازها على أنها "رائدة عالميًا" ، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمباني الجديدة.
اعتبارًا من العام المقبل ، سيُطلب من المطورين في مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية ، في محاولة للمساعدة في التخلص التدريجي من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهي مبيعاتها في عام 2030.
القواعد الجديدة ستؤدي إلى تثبيت نحو 145 ألف نقطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية كل عام.
كما ستخضع المباني التي تخضع لعمليات تجديد والتي تترك فيها أكثر من 10 أماكن لوقوف السيارات للإجراءات الجديدة.
المصدر: CNBC
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