إقتصاد

الليرة التركية تتعافى من انخفاضات غير مسبوقة...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-11-2021 | 03:00
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صعدت الليرة التركية لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار الاثنين 22 تشرين الثاني، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفض غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي القادم.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 11.17 مقابل الدولار، بارتفاع 0.5% عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 11.2995.

وفقدت العملة التركية ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال يوم الجمعة عند 11.32 يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل منخفضات قياسية.
المصدر: cnbc
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