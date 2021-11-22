الدولار على عتبة الـ24 الف...هذا ما سجله صباح اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين، 23500 ليرة للمبيع و23550 ليرة للشراء لكل دولار اميركي.

واقفل سعر صرف الدولار مساء الأحد في السوق الموازية 23500 ليرة مبيع و 23450 ليرة شراء.