تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط وانخفض مزيج "برنت" إلى ما دون مستوى 78 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع تشرين الأول الماضي.وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 75.84 دولاراً للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.27% إلى 78.68 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". وقبل ذلك سجل الخام قراءة دون مستوى 78 دولاراً عند 77.93 دولاراً للبرميل.ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تأثر الطلب على الخام بسبب الإغلاقات التي تفرضها دول أوروبية لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.