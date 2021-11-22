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إقتصاد
الإنتاج الصناعي في قطر ينخفض والسبب...
Lebanon 24
22-11-2021
|
08:00
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تراجع الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 0.3% قياساً بالشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 1.7%على أساس سنوي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وتأثر مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر الشهر الماضي بانخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2% بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، إضافة إلى انخفاض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.2% بضغط من تراجع مجموعتي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية)، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية.
ووفقاً للبيانات، فقد انخفض إنتاج قطاع الكهرباء في سبتمبر الماضي بنسبة 8%، وأيضا إنتاج قطاع الماء بنسبة 3.2 % قياسا بالشهر الذي سبقه.
المصدر: cnbc
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