الإنتاج الصناعي في قطر ينخفض والسبب...

تراجع الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 0.3% قياساً بالشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 1.7%على أساس سنوي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.وتأثر مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر الشهر الماضي بانخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2% بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، إضافة إلى انخفاض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.2% بضغط من تراجع مجموعتي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية)، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية.ووفقاً للبيانات، فقد انخفض إنتاج قطاع الكهرباء في سبتمبر الماضي بنسبة 8%، وأيضا إنتاج قطاع الماء بنسبة 3.2 % قياسا بالشهر الذي سبقه.