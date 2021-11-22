بعد تخطّيه الـ23500 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23400 - 23450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23500 - 23550 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.