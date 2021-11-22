شركة طاقة عملاقة تتقدم بطلب للإفلاس

تقدمت Bulb، إحدى أكبر شركات الطاقة في بريطانيا، بطلب إفلاس، في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز في العالم، بما في ذلك في أوروبا.وعن أسباب قرار الشركة بالتقدم بطلب الإفلاس، أشارت الشركة في بيان، إلى أن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، والتي أدت إلى تعرضها لخسائر كبيرة.وقبل ذلك كشف وسائل الإعلام البريطانية عن أن الحكومة البريطانية كانت تعد خطة طوارئ لإفلاس شركة Bulb، التي تعد سابع أكبر مورد للطاقة في البلاد وتخدم 1.7 مليون شخص.وقالت مصادر في قطاع الطاقة إن المفاوضات جارية مع العديد من العملاء المحتملين الذين يمكنهم شراء شركة Bulb، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث صعدت بأكثر من الضعف منذ أغسطس الماضي، وتم تداول عقود الغاز الآجلة اليوم عند مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.وتصعد أسعار الغاز في أوروبا في ظل ارتفاع الطلب على الوقد الأزرق مع قرب موسم الشتاء وتراجع المعروض.