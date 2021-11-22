إقتصاد

اليمن: هيئة الموانئ السعودية تسمح بالعبور وبأعمال المسافنة للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-889058-637731981805218664.jpg
Doc-P-889058-637731981805218664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، في بيان، إن "هيئة الموانئ السعودية سمحت بأعمال المسافنة "الأخطرما" للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً، كما سمحت لها بالعبور ولكن مع الإبقاء على إقفال السوق السعودية بالكامل، وبالتالي وقف التبادل التجاري مع لبنان."

وأشار اليمن إلى أن "وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الإقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي ٩٠٠ مليون دولار سنوياً" .  

وتمنّى اليمن في البيان "أن تتمكن شركات الملاحة العالمية من تثبيت خطوط السفن الكبيرة ذات الخدمات المباشرة بين لبنان والسعودية والإبقاء على مساراتها الملاحية القائمة، إلى حين تمكُّن الحكومة اللبنانية من معالجة الأزمة الطارئة مع المملكة العربية السعودية وطمأنة سائر الدول الخليجية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:08 | 2021-11-22
12:00 | 2021-11-22
10:32 | 2021-11-22
09:45 | 2021-11-22
08:00 | 2021-11-22
06:12 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website