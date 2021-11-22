اليمن: هيئة الموانئ السعودية تسمح بالعبور وبأعمال المسافنة للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً

أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، في بيان، إن "هيئة الموانئ السعودية سمحت بأعمال المسافنة "الأخطرما" للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً، كما سمحت لها بالعبور ولكن مع الإبقاء على إقفال السوق السعودية بالكامل، وبالتالي وقف التبادل التجاري مع لبنان."وأشار اليمن إلى أن "وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الإقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي ٩٠٠ مليون دولار سنوياً" .وتمنّى اليمن في البيان "أن تتمكن شركات الملاحة العالمية من تثبيت خطوط السفن الكبيرة ذات الخدمات المباشرة بين لبنان والسعودية والإبقاء على مساراتها الملاحية القائمة، إلى حين تمكُّن الحكومة اللبنانية من معالجة الأزمة الطارئة مع المملكة العربية السعودية وطمأنة سائر الدول الخليجية".