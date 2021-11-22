بايدن يختار جيروم باول لقيادة الاحتياطي الفدرالي لولاية ثانية

تم ترشيح جيروم باول، الذي قاد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والاقتصاد خلال الركود المفاجئ خلال فترة جائحة كورونا من خلال تنفيذ حافز نقدي غير مسبوق، لولاية ثانية.وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الإعلان صباح اليوم بعد أسابيع من التكهنات بأن دفعة من التقدميين قد تؤدي إلى حصول محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد على هذه المكانة.وستتولى برينارد بدلا من ذلك منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي.وتتوجه الترشيحات التالية إلى مجلس الشيوخ الأميركي للمصادقة عليها.