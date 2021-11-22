إقتصاد

مؤشر الدولار يقفز إلى أعلى مستوى منذ عدة أشهر (صورة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 10:32
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قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى منذ تموز 2020، بعد أنباء بأن بايدن سيعيد ترشيح باول لفترة ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد بلغ مؤشر الدولار مستوى 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تطور مؤشر الدولار في نحو 5 سنوات:
 
بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في عدة أشهر والذهب يهبط


كما زادت العملة الأوروبية "اليورو" من خسائرها مقابل العملة الأميركية بعد الأنباء وهبطت إلى 1.1235 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2020.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.


المصدر: روسيا اليوم
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