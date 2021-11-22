دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ23500.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين سعراً تراوح ما بين 23475 - 23525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصر اليوم ما بين 23400 - 23450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.