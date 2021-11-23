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إقتصاد
"النقد الدولي": مؤشرات جيدة للاقتصاد الجزائري.. وتحذير من "مخاطر رئيسية"
Lebanon 24
23-11-2021
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أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من كوفيد -19 والصدمات النفطية في 2020 بعد أن أنهى مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع حكومة البلاد.
وقال الصندوق في بيان "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة ومليئة بالتحديات".
وأكد الصندوق أن استجابة السلطات السريعة "ساعدت في التخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية للأزمة. (كما) ساعد التطعيم المعزز وإجراءات الاحتواء المستهدفة في إبطاء الموجة الثالثة من العدوى".
وأضاف "بعد انكماش بنسبة 4.9 في المئة في عام 2020، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعًا بانتعاش أسعار الهيدروكربونات (النفط ومشتقاته) وإنتاجها وتخفيف إجراءات الاحتواء".
وأدى الوباء إلى "زيادة نقاط الضعف الاقتصادية المستمرة في الجزائر في أعقاب سلسلة من الصدمات المعاكسة منذ عام 2014. وقد أدى استمرار العجز الضخم في الحساب الجاري المالي والخارجي في السنوات الأخيرة إلى تقليص حيز السياسات مع زيادة الدين العام بشكل كبير وتراجع الاحتياطيات الدولية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذي يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وفترة الجفاف في الجزائر ، ما أثر سلباً على القوة الشرائية للأسر"، وفقا للصندوق.
وتوقع الصندوق أن "يبلغ النمو الحقيقي 3.2 في المئة في عام 2021"، ورجح "أن يتقلص عجز الحساب الجاري الخارجي بشكل حاد مع انتعاش الصادرات".
لكنه حذر من أن عددا من العوامل قد تؤثر على النتائج المتوقعة، من بينها "المخاطر الرئيسية المتعلقة بتغير أسعار النفط والوباء والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية".
المصدر: الحرة
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