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إقتصاد
هل تتمسك أوبك+ بزيادات إنتاج النفط؟
Lebanon 24
23-11-2021
|
01:00
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قال جوزيف ماكمونغل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الذي مقره الرياض إن أوبك وحلفاءها من المتوقع أن يتمسكوا بخطتهم الحالية لزيادات شهرية تدريجية في إنتاج النفط، ما لم تحدث عوامل خارجية غير متوقعة.
وقالت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إنها تعتزم التمسك بخططها لزيادة تدريجية بحوالي 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع لوزراء الطاقة ويضم 71 دولة عضو، من بينها السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
وقال ماكمونغل لرويترز اليوم الاثنين "أتوقع أن يتمسكوا بخطتهم الحالية في ضوء فائض المعروض للعام القادم، وهو شيء تشهده أسواق النفط في المعتاد في الربع الأول."
وأضاف قائلا "إذا كانوا سيحدثون تغييرا فإنه سيكون بسبب عوامل خارجية غير متوقعة، مثل هذه الإغلاقات في أوروبا وأي نوع من السحب من الاحتياطي أو تغيرات في الطلب على وقود الطائرات."
وقال ماكمونغل إن عودة أسرع من المتوقع للرحلات الجوية الدولية الطويلة سيكون عاملا آخر قد يغير رأي أوبك+.
وأضاف قائلا "إذا عادت بخطى أسرع وبقوة أكبر، مثلما حدث لكل شيء مرتبط بكوفيد، فان ذلك شيئا ستأخذه (أوبك+) في الحسبان."
المصدر: cnbc
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