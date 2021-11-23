صندوق التنمية السياحي السعودي يستثمر أكثر من 500 مليون دولار منذ العام الماضي

قال صندوق التنمية السياحي السعودي الاثنين 22 تشرين الثاني إنه وظًف ملياري ريال، أي نحو 533 مليون دولار من رأسماله لتمويل مشروعات في قطاع السياحة، تصل قيمتها الإجمالية لحوالي ستة مليارات ريال، وذلك منذ تأسيسه العام الماضي حتى نهاية ايلول هذا العام.وأضاف الصندوق في بيان أن الأربعة مليارات ريال الأخرى جاءت من القطاع الخاص.والصندوق الذي أُنشيء في يونيو 2020 باستثمار مبدئي أربعة مليارات دولار، يعد جزءا من خطط السعودية لتنويع الاقتصاد بهدف تقليص اعتماد المملكة على قطاع النفط.