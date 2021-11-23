22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يقترب من عتبة الـ24 الف...هكذا افتتح صباح اليوم!
Lebanon 24
23-11-2021
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 23500 ليرة للشراء و23550 للمبيع لكل دولاراميركي.
ومساء اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 23475 - 23525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
23/11/2021 11:44:30
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية... هل من ارتفاع أو انخفاض صباح اليوم؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية... هل من ارتفاع أو انخفاض صباح اليوم؟
23/11/2021 11:44:30
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
23/11/2021 11:44:30
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع جديد بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع جديد بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
23/11/2021 11:44:30
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
Lebanon 24
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
12:00 | 2021-11-22
22/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
11:43 | 2021-11-22
22/11/2021 11:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع (صورة)
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع (صورة)
11:30 | 2021-11-22
22/11/2021 11:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
15:08 | 2021-11-22
22/11/2021 03:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إعلامية شابة بعد صراع مع المرض.. وزوجها النائب يعلن الخبر بكلمات مؤثرة (صور)
Lebanon 24
وفاة إعلامية شابة بعد صراع مع المرض.. وزوجها النائب يعلن الخبر بكلمات مؤثرة (صور)
05:45 | 2021-11-22
22/11/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2021-11-23
لبنان ليس مُفلساً.. وهذه الإجراءات توقف الانهيار وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية
03:00 | 2021-11-23
جانيت يلين: الفدرالي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم "مزمنا"
01:00 | 2021-11-23
هل تتمسك أوبك+ بزيادات إنتاج النفط؟
00:00 | 2021-11-23
"النقد الدولي": مؤشرات جيدة للاقتصاد الجزائري.. وتحذير من "مخاطر رئيسية"
16:00 | 2021-11-22
بايدن يختار جيروم باول لقيادة الاحتياطي الفدرالي لولاية ثانية
14:15 | 2021-11-22
دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ23500.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
23/11/2021 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact