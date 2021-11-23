الدولار يقترب من عتبة الـ24 الف...هكذا افتتح صباح اليوم!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 23500 ليرة للشراء و23550 للمبيع لكل دولاراميركي.

ومساء اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 23475 - 23525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.