إقتصاد

تجار التجزئة في انكلترا يسجلون انتعاشا قويا وأكبر ارتفاع في الأسعار منذ 1990

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:00
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سجل تجار التجزئة في بريطانيا هذا الشهر أقوى انتعاش للمبيعات قبل عيد الميلاد منذ عام 2015 وأيضا أكبر ارتفاع في الأسعار منذ عام 1990، حيث دفعت المخاوف من نقص السلع
المعروضة المتسوقين إلى شراء الهدايا في وقت مبكر.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن ميزان حجم مبيعات التجزئة الشهري، الذي يراقب إذا كان تجار التجزئة يعتقدون أن نمو المبيعات السنوية يرتفع أم ينخفض، قفز إلى +39 في نوفمبر تشرين الثاني من +30 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

لكن مقياسا منفصلا لحجم المبيعات لهذا الوقت من العام قفز إلى +35 من -1، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2015.
المصدر: CNBC
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