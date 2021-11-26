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إقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
26-11-2021
|
08:00
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ارتفعت أسعار الذهب إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت أخيراً إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى تشديد أكبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.46 دولارا للأونصة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1797.70 دولارا.
السلالة الجديدة التي رصدها علماء في دولة جنوب أفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.
ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.
ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
لكن الذهب خسر 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من آب بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.56 دولارا للأونصة. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 983.53 دولارا، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1877.11 دولارا.
المصدر: العربية
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