سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 25000 و25100 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح عصراً ما بين 25600 و25650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.