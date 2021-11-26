إقتصاد

سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 25000 و25100 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح عصراً ما بين 25600 و25650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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