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إقتصاد
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
26-11-2021
|
13:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 25000 و25100 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح عصراً ما بين 25600 و25650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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