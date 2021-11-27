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إقتصاد
في أكبر هبوط منذ نيسان...المتحور الجديد يكبد النفط خسائر كبيرة!
Lebanon 24
27-11-2021
|
05:00
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انهارت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10 في المئة، بعد أن أثارت سلالة جديدة لفيروس كورونا المخاوف من أنّ تجدّد فرض إغلاقات عامة سيُهدّد تعافياً عالمياً للطلب.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن خام غرب تكساس الوسيط هوى إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أواخر أيلول الماضي، بينما تراجع مزيج برنت العالمي إلى أقل من 75 دولاراً للبرميل.
ويأتي التراجع الحاد في الأسعار بعد 3 أيام من جهود بقيادة أميركا لكبرى الدول المستهلكة للنفط للسحب من مخزونات الخام في محاولة لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، سيكتسب اجتماع تحالف "أوبك بلس" الأسبوع المقبل أهمية أكبر، حيث ان مجموعة المنتجين للنفط بقيادة السعودية وروسيا يجب أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة المعروض أو وقف تلك الزيادات استجابة لتقلب الأسواق أخيراً.
المصدر: بلومبرغ
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