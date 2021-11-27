سعر صرف الدولار في السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟

سجل دولار السوق الموازية عصر اليوم انخفاضاً ملحوظاًوبلغت تسعيرته ما بين 24700 و24750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت بين 24900 و 24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.