إقتصاد

سعر صرف الدولار في السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
27-11-2021 | 09:49
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سجل دولار السوق الموازية عصر اليوم انخفاضاً ملحوظاًوبلغت تسعيرته ما بين 24700 و24750 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت بين 24900 و 24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
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