إقتصاد

الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:33
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قال صيارفة ومتعاملون يوم السبت إن سعر صرف العملة اليمنية واصل هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صرافين في عدن أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في السوق السوداء الموازية مساء يوم السبت تخطى عتبة 1581 ريالا للشراء، و 1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع تشرين الاول.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

المصدر: روسيا اليوم
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