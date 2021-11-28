إقتصاد

أردوغان يأمر بإجراء تحقيق في تراجع الليرة التركية

Lebanon 24
28-11-2021 | 01:00
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أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بفتح تحقيق في "تلاعب محتمل" في العملة، بعدما هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، خلال الأسبوع الماضي.


وذكرت وكالة "الأناضول"، أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي؛ وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز
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