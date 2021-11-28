إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

Lebanon 24
28-11-2021 | 02:00
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الاحد على تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
 
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