إقتصاد

خبير مالي ينصح... لا تشتروا هذه العملات

Lebanon 24
28-11-2021 | 04:00
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كشف خبير مالي روسي عن العملات المالية التي يجب الابتعاد عنها وعدم خوض غمار المجازفة والقيام بعمليات استثمار نقدي فيها.
وقال الخبير الروسي، مدير شركة BKS World of Investments، ألكسندر باختين، لوكالة "سبوتنيك": لا يُنصح بشراء العملات التي تعود لدول إيران وفنزويلا وأفغانستان، باستثناء الحالات التي يُخطط فيها للسفر أو الانتقال مؤقتًا أو بشكل دائم إلى هذه الدول".
وأوضح الخبير أن "عملات هذه الدول تعتبر من الأصول غير المستقرة وغير المربحة بسبب المشاكل الاقتصادية أو السياسية". مضيفا أن الليرة التركية انضمت إلى هذه العملات، وذلك لأن هذه العملة ومنذ عام 2021 بدأت بالتراجع وانخفض سعرها أكثر من 40%".
وأضاف باختين قائلا: "من المنطقي أن يقوم المستثمر بضخ أمواله في العملات الرقمية بدل الاحتفاظ بعملات الدولار واليوروالنقدية".
المصدر: سبوتنيك
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