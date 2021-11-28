إقتصاد

في مصر... الصادرات ترتفع بنسبة 40%

Lebanon 24
28-11-2021 | 12:00
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زاد عجز الميزان التجاري في مصر 0.3% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 31.3 مليار دولار على أساس سنوي وفقاً لحسابات "الشرق" مقابل 31.2 مليار دولار قبل عام، وارتفعت واردات مصر 16%، والصادرات 40% خلال الفترة نفسها من 2021 بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية 29.7 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من 21.2 مليار دولار على أساس سنوي بدعم من ارتفاع صادرات مجموعة الوقود والزيوت المعدنية بنحو 98% إلى 8.3 مليار دولار.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أنَّ واردات مصر في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت 61 مليار دولار مقابل 52.4 مليار قبل عام ، بدعم من زيادة واردات الزيوت المعدنية، والوقود، والأجهزة الكهربائية، ومجموعة الحبوب (قمح،ذرة،أرز)، والسيارات، والأدوية.
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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