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إقتصاد
ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
28-11-2021
|
09:43
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يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24725 - 24775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكانت افتتحت السوق الموازية صباح الاحد على تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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