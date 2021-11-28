إقتصاد

ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
28-11-2021 | 09:43
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يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24725 - 24775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكانت افتتحت السوق الموازية صباح الاحد على تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
 
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