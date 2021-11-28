ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24725 - 24775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكانت افتتحت السوق الموازية صباح الاحد على تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.