إقتصاد

ما هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 14:19
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، ما بين 24700 ليرة للمبيع و24750 ليرة للشراء.
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الدولار

سعر الصرف

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