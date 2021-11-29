هل حقًا سيدفع التضخم الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال العامين المقبلين؟

يتوقع كبير محللي الأسهم فيل أورلاندو من شركة Federated Hermes أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ست مرات خلال العامين المقبلين لترويض الزيادات الهائلة في الأسعار من السيارات إلى المساكن والطعام.وقال كبير محللي الأسهم في الشركة لـ CNBC: "أفضل تخمين لدينا هو أننا سنشهد زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفدرالي في النصف الثاني من العام المقبل، وربما أربع نقاط أخرى "أورلاندو، الذي لديه 634 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، قلق بشأن أحدث أرقام التضخم.وتتسارع نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك بوتيرة متزايدة خلال ثلاثة عقود في أميركا.وذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زادت بنسبة 4.1% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.ومقياس التضخم، الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفدرالي بشكل كبير، لا يشمل الغذاء والطاقة.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك أو CPI بسرعة في أكتوبر.ويشمل مؤشر وزارة العمل، الذي يتتبع ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع، الغذاء والطاقة.ووفقًا لأورلاندو، الذي قالإنه بالنظر إلى زيادة التضخم التي شهدناها مؤخرًا ، فلن أتفاجأ بصراحة إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة التناقص التدريجي..وبمجرد الانتهاء من التناقص، نتوقع أن نشهد بعض الزيادات في المعدل، وهذا ما قد يفاجئ وول ستريت.ومع ذلك، يعتقد أورلاندو أن بنك الاحتياطي الفدرالي يدرك حجم المشكلة، ويستشهد بقرار البدء في التناقص التدريجي هذا الشهر.