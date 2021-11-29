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إقتصاد
النفط يعوض جزئيا خسائر الجمعة.. وبرنت يرتفع 4.2% لـ75.8 دولارا
Lebanon 24
29-11-2021
|
00:40
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعويض لبعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو 10 دولارات للبرميل وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 %، إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.27 دولار أو 4.8 %، إلى 71.42 دولار للبرميل بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.
وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة أكثر من 10%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية "كانت هناك عمليات شراء تصحيحية على أساس أن سوق النفط قد بلغت ذروة البيع الأسبوع الماضي وتكهنات بأن أوبك + قد تتخذ إجراء ضد أوميكرون ، مما قد يخفض الإنتاج".
وأضاف "كل الأنظار ستركز على كيفية تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود وتحرك أوبك + والمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع".
(العربية)
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