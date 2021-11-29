إقتصاد

"على وقع الاحتجاجات"...هكذا افتتح الدولار صباح اليوم!

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:54
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين بين 24700 و24800  ليرة لكل دولار.
ومساء،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 24700 ليرة للمبيع و24750 ليرة للشراء.
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