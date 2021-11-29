"على وقع الاحتجاجات"...هكذا افتتح الدولار صباح اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين بين 24700 و24800 ليرة لكل دولار.

ومساء،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 24700 ليرة للمبيع و24750 ليرة للشراء.