مع استمرار الاحتجاجات في الشارع... كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

مع استمرار الاحتجاجات في الشارع وقطع الطرقات بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، سجّل الدولار في السوق الموازية سعرا تراوح عصر اليوم ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 24700 - 24800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.