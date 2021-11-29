إقتصاد

مع استمرار الاحتجاجات في الشارع... كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-891593-637738004625433119.jpg
Doc-P-891593-637738004625433119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع استمرار الاحتجاجات في الشارع وقطع الطرقات بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، سجّل الدولار في السوق الموازية سعرا تراوح عصر اليوم ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 24700 - 24800  ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:31 | 2021-11-29
12:00 | 2021-11-29
11:00 | 2021-11-29
10:00 | 2021-11-29
08:04 | 2021-11-29
08:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website