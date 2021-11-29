ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

سجّل الدولار في السوق الموازية سعرا تراوح مساء اليوم ما بين 24750 - 24800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً سعرا تراوح ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.