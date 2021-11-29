إقتصاد

ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 13:51
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سجّل الدولار في السوق الموازية سعرا تراوح مساء اليوم ما بين 24750 - 24800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً سعرا تراوح ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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