بسبب فيروس أوميكرون... وول ستريت تغلق مرتفعة!

انتعشت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بعد عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة الماضية، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الإغلاق استجابة للمتحور الجديد غير مطروح حاليًا.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 236.6 نقطة إلى 35135.94 نقطة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% إلى 4655.27، وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1.9% إلى 15782.83.وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "إذا تم تطعيم الناس وارتدوا الكمامات، فلا داعي لعمليات الإغلاق". وقال بايدن أيضا إنه لن تكون هناك قيود سفر جديدة.وفي يوم الجمعة الماضية حيث سجل مؤشر داو جونز أسوأ يوم له منذ تشرين الاول 2020، وهبط 905 نقطة، أو 2.5%. وهوى مؤشر S&P 500 بنسبة 2.3% ، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%.