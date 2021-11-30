خبير اقتصادي يحذر.. في حال "طارت" الحكومة هذا ما سيحصل للدولار!

قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إننا "الآن في ظل نظام سعر صرف عائم وهو يتأثر بالخضات الاقتصادية، محذرا من انه "في حال "طارت" الحكومة فإنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ والدولار سيرتفع حتى لو تدخل المصرف المركزي. "

ولفت مارديني في حديث لـ "صوت كل لبنان" إلى ان "عودة العمل الحكومي قد تساهم بضبط سعر الصرف بشكل أو بآخر ولكن من الممكن أن يصبح الوضع أسوأ كثيراً وأن يزيد الفقر"، معتبرا ان الأمور مرتبطة بالإصلاحات ويجب إعادة تفعيل الحكومي رأفة بالمواطن.

وشدد مارديني على انه يجب وضع حلول تضع أسساً صلبة للاستقرار الاقتصادي وإعادة النمو من خلال إنشاء مجلس نقد.