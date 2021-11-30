"تراجع طفيف للدولار"...هكذا افتتح صباح اليوم!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 24700 و 24750 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.



وكان قد اقفل الدولار مساء امس الاثنين في السوق الموازية ما بين الـ 24750 و24800 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.