إقتصاد

"تراجع طفيف للدولار"...هكذا افتتح صباح اليوم!

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:01
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 24700 و 24750 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وكان قد اقفل الدولار مساء امس الاثنين في السوق الموازية ما بين الـ 24750 و24800 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
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الدولار

انخفاض

السوق الموازية

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