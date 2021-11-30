23
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
نسبة الاستهلاك ترتفع في اميركا
Lebanon 24
30-11-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وممثلون عن شركات البيع بالتجزئة أن مشاكل الإمدادات التي تعاني منها منذ الصيف بدأت بالتحسن، وأن حركة الاستهلاك تسجل ارتفاعا مع اقتراب موسم الأعياد.
وقال بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض إن البلاد سجلت "تقدما" في مجال الخدمات اللوجستية، مؤكدا حدوث انخفاض "بأكثر من 40%" في نوفمبر في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من ثمانية أيام لتفريغها.
بدورها قالت ميغ هام، رئيسة سلسلة "فود لاين" لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت بجانب الرئيس بايدن، إنّ "لدينا ما يكفي من البضائع لملء الرفوف".
من جهته قال دوغ ماكميلون، رئيس شركة التوزيع العملاقة "وولمارت" إنّ هناك "الكثير من التقدّم" في تسليم المنتجات، منوّهاً بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص. وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو: "نعتقد أننا سنحظى بموسم عطلات رائع".
وبحسب شركة ماستركارد للدفع بالبطاقات المصرفية فقد سجّلت المبيعات في "الجمعة السوداء"، يوم التنزيلات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30%، بالمقارنة مع اليوم نفسه قبل عام.
وتسببت جائحة كوفيد-19 باضطرابات في سلسلة التوريد العالمية ومن ثم بتأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتّحدة، ممّا أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.
وأثارت هذه المشكلة قلقا مع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، بعدما توقع خبراء حصول نقص في البضائع خلال هذه الفترة التي تشهد عادة إقبالا كبيرا على الاستهلاك.
(أ ف ب)
تابع
الأكثر قراءة
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
Lebanon 24
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
14:22 | 2021-11-29
29/11/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
16:35 | 2021-11-29
29/11/2021 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
13:25 | 2021-11-29
29/11/2021 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
07:40 | 2021-11-30
30/11/2021 07:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
00:30 | 2021-11-30
30/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:01 | 2021-11-30
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
12:00 | 2021-11-30
مليارات بين الصين واوكرانيا... اليكم التفاصيل
10:45 | 2021-11-30
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة
09:45 | 2021-11-30
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:38 | 2021-11-30
دبوسي شارك في ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار في طرابلس الغرب
08:26 | 2021-11-30
3 سيناريوهات لتأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
فيديو
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
30/11/2021 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact