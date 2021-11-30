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إقتصاد
الخليل التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعرض
Lebanon 24
30-11-2021
|
06:35
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المديرة التنفيذية للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط هايك هارمغرات، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة وعمل البنك في لبنان، وفق ما افاد مكتب الخليل الاعلامي.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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Lebanon 24
يوسف الخليل
البنك الاوروبي
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