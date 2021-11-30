دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.